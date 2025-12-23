Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini elde etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kartal, Dolmabahçe'de ise Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. - İSTANBUL