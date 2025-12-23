Haberler

Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini elde etti

Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini elde etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek bu sezonki ilk derbi galibiyetini elde etti. Vaclav Cerny'nin 33. ve 90+1. dakikalardaki golleriyle maçta üstünlük sağladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kartal, Dolmabahçe'de ise Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif