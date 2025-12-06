Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti
Beşiktaş, devre arasında Spartak Moskova'da oynayan Fenerbahçe'nin eski stoperi Alexander Djiku'yu transfer etmeyi düşünüyor. Ganalı stoperin Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Süper Lig'de çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken defans hattına takviye için planlarını hazırladı.

STOPERE İLK ADAY DJIKU

Kartal'da stoper transferinde ilk aday Alexander Djiku oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Ganalı stoperin Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Djiku'nun İstanbul'u çok sevdiği ve Beşiktaş'ta oynama fikrine yakın olduğu aktarıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuyu beğendiği bildirildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında gittiği Spartak Moskova'ya giden 31 yaşındaki Djiku'nun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Spartak Moskova'da bu sezon 12 resmi maçta forma giyen tecrübeli savunmacı, 822 dakika süre aldı. Ancak Djiku'nun Beşiktaş'ı yakından tanıması ve Türkiye'de mutlu olmasından dolayı geri dönmek istediği vurgulandı. Fenerbahçe'de 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında 75 resmi karşılaşmaya çıkan Ganalı futbolcu toplamda 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YOK

Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Alexander Djiku'da Afrika Uluslar Kupası şansı dikkat çekiyor. 21 Aralık'ta başlayacak turnuvada Gana Milli Takımı yer almadığı için Djiku'nun transferinde herhangi bir gecikme yaşanmayacak. 31 yaşındaki stoper transfer olması halinde hızlıca takıma katılabilecek ve gecikme olmayacak.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
