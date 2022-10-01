Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, asbaşkan Emre Kocadağ ile yöneticiler Umut Tahir Güneş, Umut Şenol, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmana futbolcular, aktivasyon, ve koşu çalışmalarıyla başladı. İdman çift kale taktik maçla sona erdi. Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip tesislerinde kampa girdi. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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