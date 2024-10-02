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Beşiktaş-Fenerbahçe Kadın Basketbol Maçı Saha Olayları Nedeniyle Ertelendi

Beşiktaş-Fenerbahçe Kadın Basketbol Maçı Saha Olayları Nedeniyle Ertelendi
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Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Fenerbahçe ile oynanan FIBA Süper Kupa maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı. Olaylar sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sıkıntı yaşadı. Arseven, bu tür olayların basket sahalarında kabul edilemeyeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, "İki takım ve seyirciler hazırdı. Ama maçın başlamasıyla yaşanan o tribün olayları önce Fenerbahçe tarafından atılan patlayıcı maddeler, ona karşılık olarak Beşiktaş'tan da gelince burada istemediğimiz olaylar oldu. Gördüm çocuklar çok etkilendi, ağlayarak kaçtılar. Aynı şekilde kadın taraftarlarımız çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani bunlar salonlarda istemediğimiz nahoş olaylar. Genelde futbolda yaşanan bu tarz olayları, biz basket sahalarında kesinlikle kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı yaşanan saha olayları sebebiyle yarına ertelendi. İki takım taraftarının sebep olduğu olay sonrasında FIBA, maçın yarın saat 16.00'da oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Özkan Arseven, "Üzücü olaylar yaşadık bugün. Türkiye'nin iki güzide kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımları, Süper Kupa Finali'nde bir araya gelecekti. İki takım ve seyirciler hazırdı. Ama maçın başlamasıyla yaşanan o tribün olayları önce Fenerbahçe tarafından atılan patlayıcı maddeler, ona karşılık olarak Beşiktaş'tan da gelince burada istemediğimiz olaylar oldu. Gördüm çocuklar çok etkilendi, ağlayarak kaçtılar. Aynı şekilde kadın taraftarlarımız çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani bunlar salonlarda istemediğimiz nahoş olaylar. Genelde futbolda yaşanan bu tarz olayları, biz basket sahalarında kesinlikle kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü olarak da biraz daha dikkat etmeye çalışıyoruz tribünlerde. Böyle olmasını istemezdik ama olay bu şekilde gelişti. Emniyet kuvvetleri ve FIBA'nın kararıyla salon boşaltıldı. Beşiktaş Kulübü olarak bizim görüşümüz maçın ertelenmesi yönündeydi. Bize yarın oynanabileceği konusunda bilgisi verildi. Biz de bunu kabul ettik. Fenerbahçe Kulübü başta oynamak istedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın ve kendi oyuncularının yaşamış olduğu sıkıntıya saygı duydular. Ortak bir karar alarak biz maçı yarına erteledik. FIBA'nın kararı bu şekildedir. İki kulüp de görüşünü ortak bildirmiştir. FIBA yarın maçla ilgili saati bildirecek. Ama iki taraf da saat 4'te oynanması yönünde anlaştılar. İnşallah yarın iyi olan kazansın diyelim. İki takım da başarılı. İki takım da Türkiye'nin güzide kulübü. Yarın inşallah biz Beşiktaş Kulübü olarak bu kupayı almak istiyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ KULÜBÜ HER ZAMAN YUKARILARDA OLMAYI HEDEFLER'

Yarın final maçını kazanmak istediklerini dile getiren Arseven, "Geçen sene biz EuroCup finali oynadık. Türkiye Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirdik. Türkiye Kupası'nda da yarı final oynadık. Beşiktaş Kulübü her zaman yukarılarda olmayı hedefler. Bizim şampiyonluk veya kupa kazanma haricinde hiçbir görüşümüz olamaz. Burada da tabii ki oyuncularım heyecanlı. Bu sene yeni bir kadro oluşturduk. Aramızda olmayan oyuncular var. Bir oyuncumuz Women NBA'den (WNBA) dönemedi. Diğer oyuncularımız ise tam. Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Bize heyecan veriyor. Bu ilki de inşallah kupayla taçlandırırız. Yarın kupayı alarak taraftarımıza hediye ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Süper Kupa Fenerbahçe Basketbol Beşiktaş Olaylar 3-sayfa Spor

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