Beşiktaş, Fenerbahçe ile Derbiye Çıkıyor

BEŞİKTAŞ Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Yasin Kol tarafından yönetilecek.

Geride kalan 33 haftada 14 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, 52 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidebilmek için Samsunspor, Eyüp ve Başakşehir'le çekişme içinde olan siyah beyazlılar, iddiasını pekiştirmek için Fenerbahçe'yi de yenmekten başka bir şey düşünmüyor. Rakibinin şampiyonluk mücadelesi vermesiyle ilgilenmeyen Beşiktaş, Galatasaray'ı yendikleri gibi Fenerbahçe'yi yenerek bu sezonki derbi başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Kadıköy'de daha rahat bir Beşiktaş

Siyah beyazlılar bu sezon 3 derbide 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak rakibine ağır bir darbe vurmuştu. Kadıköy deplasmanlarında daha rahat olan ve unutulmaz galibiyetlere imza atan Beşiktaş, yeni bir zafer için sahaya çıkacak.

İlk olarak 2005 yılında kaleci Cordoba'nın kırmızı kart görüp, Pancu'nun kaleye geçtiği maçta Fenerbahçe'yi 4-3 yenen siyah beyazlılar, şampiyon olduğu 2020 -2021 sezonunda da yine 10 kişi kalıp 4-3 kazanmasını bilmişti. Bu maçtan 3 yıl sonra yine Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye bir kez daha 4 gol atarak, bu kez 4-2'lik deplasman galibiyetiyle evine dönmüştü.

Öte yandan Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Paulista hazır Emirhan'an kesin değil

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçın öncesinde stoper hattındaki sıkıntılar devam ediyor.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan ve kademeli olarak idmanlara çıkan Uduokhai ve Necip Uysal henüz maç oynayacak seviyeye gelmedi. Hatayspor maçında sakatlanan Paulista, iki gündür idmanlara çıkıyor ve hazır durumda. Aynı maçta sakatlanan Emirhan ise hafta boyunca idmanlara çıkamadı.Emirhan'ın son durumu bugün yapılacak antrenmanda değerlendirilecek. Genç oyuncu idmanlara çıkmasa da iğne olarak oynayabileceğini teknik heyete iletti.

Solkjaer santrafotsuz mu santraforlu mu oynayacak ?

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solkjaer derbi maçının hazırlıklarını iki sistemi deneyerek yapıyor.

Galatasaray maçını kazandığı santraforsuz 4-6-0 ve diğer maçlarda oynattığı santraforlu 4-2-3-1 sistemini deneyen Norveçli teknik adam, son kararını bugünkü idmanda verecek. Her iki sistemde de sabit olan tek şey defans dörtlüsü. Svensson, Paulista, Tayyip (Emirhan), ve Masuaku'dan oluşacak geri dörtülünün önünde, 4-6-0'da Amir, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rachisa ve Rafa Silva oynayacak. Solkjaer'in 4-2-3-1'i tercih etmesi hainde ise Amir, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa ve santraforda İmmobile ile sahaya çıkması beklenti dahilinde.