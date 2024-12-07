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Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinde Tek Değişiklikle Sahaya Çıkıyor

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinde Tek Değişiklikle Sahaya Çıkıyor
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında oynanan maçın 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde sadece bir değişiklik yaptı. Semih Kılıçsoy'un yerine Al Musrati'yi sahaya sürdü.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre derbide sahaya tek değişiklikle çıktı. Topraktepe; Semih Kılıçsoy'un yerine Al Musrati'ye görev verdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine; Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al Musrati, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile çıktı.

Yedeklerde de Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alexander Chamberlain, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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