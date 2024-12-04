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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Golcüler Öne Çıkacak

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Golcüler Öne Çıkacak
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Trendyol Süper Lig'inin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, gol krallığında zirvede bulunan Ciro Immobile ve Edin Dzeko'nun performansları merakla bekleniyor. İki takımın golcüleri, sezon boyunca kaydettikleri gollerle dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda sarı-lacivertlilerde Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko 13 kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılarda İtalyan futbolcu Ciro Immobile de aynı sayıda gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada hücumculara da büyük iş düşecek. Ev sahibi Beşiktaş'ta Ciro Immobile ligde 9, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da 2'şer gole imza attı. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko da takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Dzeko bu sezon 8'i ligde olmak üzere, toplam 13 kez fileleri havalandırdı.

Gol krallığında ilk 2 sıradalar

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 36 gol atarken, ligin en golcü ekibi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, ligde oynadığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bu sezon Beşiktaş'ın ligde kaydettiği 22 golün 9'unda Immobile'nin imzası var. 34 yaşındaki forvet, gol krallığında zirvede yer alırken, Dzeko ise Simon Banza ve Piatek ile birlikte 8 golle ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de Dusan Tadic 7 golle bu isimleri takip ederken, 5 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Tadic, ligde 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Beşiktaş'ı 4 oyuncu taşıdı

Süper Lig'de 22 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 13 maçta 22 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda en çok skor üreten isim olan Immobile'nin yanı sıra Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ernest Muçi 3'er gole imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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