Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.