Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Beşiktaş, 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarına odaklandı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 45 dakika sürdü.
Oyuncular günün ilk antrenmanında gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat