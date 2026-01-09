Futbol: Hazırlık maçı
Beşiktaş, hazırlık maçında Romanya temsilcisi FCSB'yi 2-1 yenerek Antalya kampını başarıyla tamamladı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren maçta, FCSB 68. dakikada öne geçti ancak Beşiktaş, 70. ve 75. dakikada attığı gollerle maçı çevirdi.
Siyah-beyazlı ekip, devre arası kampını yaptığı otelin sahasında FCSB ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Milot Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ilk 11'iyle çıktı.
FCSB ise Stefan Tarnovanu, Alexandru Pantea, Andre Duarte, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Juri Cisotti, Vlad Chiriches, David Miculescu, Darius Olaru, Mihai Toma ve Daniel Birligea ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Romanya temsilcisi, 68. dakikada Mamadou Thiam ile öne geçti. Beşiktaş, 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Öte yandan 45+1. dakikada ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Emirhan Topçu, mücadeleye devam edemedi.
Beşiktaş'ta kaleciler haricinde yedek kulübesinde bulunan bütün oyuncular forma giydi.
Antalya kampı sona erdi
Beşiktaş, FCSB ile oynadığı karşılaşmanın ardından Antalya kampını tamamladı.
Siyah-beyazlılar, devre arası kampına 2 Ocak'ta başlamıştı.
Bu gece saat 21.30'da kalkacak uçakla İstanbul'a dönecek Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.