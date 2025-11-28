Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor