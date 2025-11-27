Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük ile maçına yönelik antrenmanlarına devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor