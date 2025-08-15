Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü ikas Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Dün St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakasında forma giyen futbolcular ise salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-ikas Eyüpspor mücadelesi, saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
