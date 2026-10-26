Beşiktaş, evinde Başakşehir'i yendi ve 10 maçlık yenilgisiz serisini sürdürdü

Beşiktaş, evinde Başakşehir'i yendi ve 10 maçlık yenilgisiz serisini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 10 maçta yenilgisiz kaldı. Siyah-beyazlılar iç sahada 10 maçın 9'unu kazanırken, taraftarı önünde 25 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 10 maçta da mağlup olmadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi sürdürdü.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı.
Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 25 gol atarken, kalesinde 6 gole engel olamadı.