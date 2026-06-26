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Serdal Adalı: "Beşiktaş taraftarına Euroleague yakışırdı"

Serdal Adalı: 'Beşiktaş taraftarına Euroleague yakışırdı'
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonundan itibaren Euroleague'de mücadele edeceğini duyurdu. Adalı, 'Beşiktaş camiasına Euroleague yakışırdı' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezondan itibaren Euroleague'de mücadele edeceğini belirterek, "Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Euroleague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Beşiktaşımızı layık olduğu arenada görecek olmanın, ülkemizi en üst seviyede temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek. Alınan bu karar sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligde ve Eurocup'ta verdiği şampiyonluk mücadelesiyle, taraftarımızın oluşturduğu müthiş basketbol kültürü ve atmosferiyle gurur kaynağımız olan basketbol takımımız bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu Euroleague'de mücadele edecek. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Euroleague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Beşiktaşımızı layık olduğu arenada görecek olmanın, ülkemizi en üst seviyede temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıdan ötürü başta Özkan Arseven olmak üzere Basketbol İcra Kurulumuzu ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i yürekten kutluyorum.

Şimdi hep birlikte, Euroleague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz. Bütün Beşiktaşlıları, Euroleague sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum. Euroleague Beşiktaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezondan itibaren, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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