Beşiktaş, Euroleague'de Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş, Euroleague'de Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'in 2'nci haftasında Beşiktaş, Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Anthony Brown ve Scottie Wilbekin'in 20'şer sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv ise ikinci maçında da mağlup oldu.
SALON: Aleksandar Nikolic Hall
HAKEMLER: Carlos Cortes, Eduard Udyanskyy, Ioannis Tiganis
MACCABİ TEL AVİV: Colson 17, Hoard 8, Clark 15, Daniel Theis 9, Lundberg 8, Yam Madar 6, Brissett 8, Keaton Wallace 9, Sorkin 9, Leaf 4
BEŞİKTAŞ: Anthony Brown 20, Devon Dotson 17, Ante Zizic 9, Conor Morgan 13, Jaylen Nowell 6, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 11, Berk Uğurlu 2, Furkan Korkmaz 11
1'İNCİ PERİYOT: 19-27
DEVRE: 46-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-78
Euroleague'in 2'nci haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmada Anthony Brown ve Scottie Wilbekin attıkları 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş, ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken, Maccabi Tel Aviv ikinci maçında da mağlup oldu.