Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Beşiktaş, EuroCup çeyrek finalinde İtalyan ekibi Trenyo'yu 77-76 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Jordi Aliaga, Thomas Bissuel, Sergio Manuel
Beşiktaş: Ante Zizic 11, Conor Morgan 10, Jonah Mathews 23, Anthony Brown 16, Berk Uğurlu, Devon Dotson 3, Yiğit Arslan 7, Brynton Lemar 2, Matt Thomas 3, Vitto Brown 2, Ismael Kamagate
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Trento: DJ Steward 29, Matas Jogela 11, Peyton Aldridge 5, Selom Mawugbe 10, DeVante Jones 4, Khalif Battle 12, Philippe Bayehe 1, Andrej Jakimovski 1, Papa Cheickh Niang 3
Başantrenör: Massimo Cancellieri
1. Periyot: 17-16 (Beşiktaş lehine)
Devre: 40-32 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 61-57 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL