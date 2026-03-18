Haberler

Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, EuroCup çeyrek finalinde İtalyan ekibi Trenyo'yu 77-76 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

EuroCup çeyrek final maçında Beşiktaş, İtalyan ekibi Trenyo'yu 77-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Jordi Aliaga, Thomas Bissuel, Sergio Manuel

Beşiktaş: Ante Zizic 11, Conor Morgan 10, Jonah Mathews 23, Anthony Brown 16, Berk Uğurlu, Devon Dotson 3, Yiğit Arslan 7, Brynton Lemar 2, Matt Thomas 3, Vitto Brown 2, Ismael Kamagate

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Trento: DJ Steward 29, Matas Jogela 11, Peyton Aldridge 5, Selom Mawugbe 10, DeVante Jones 4, Khalif Battle 12, Philippe Bayehe 1, Andrej Jakimovski 1, Papa Cheickh Niang 3

Başantrenör: Massimo Cancellieri

1. Periyot: 17-16 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-32 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 61-57 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
