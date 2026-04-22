Haberler

Eurocup: Beşiktaş: 60 JL Bourg: 72

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Eurocup final serisinin ilk maçında JL Bourg Basket'e 72-60 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Maçta Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu Anthony Brown oldu.

Eurocup final serisinin ilk maçında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'e 72-60 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Miguel Angel Perez, Milos Koljensic, Alberto Baena

Beşiktaş: Anthony Brown 14, Jonah Mathews 9, Ante Zizic 13, Conor Morgan 6, Berk Uğurlu 2, Devon Dotson 6, Yiğit Arslan, Brynton Lemar 6, Matt Thomas 4, Sertaç Şanlı, Vitto Brown

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

JL Bourg Basket: Adam Mokoka 14, Both Gach 9, Darius McGhee 6, Ricardo Erik Lindo Martinez Jr. 2, Kevin Kokila 5, Assemian Moulare 13, William McDowell-White 2, Trevon Mitchell 11, Tajuan Agee 10

Başantrenör: Fred Fauthoux

1. Periyot: 10-18

Devre: 26-35

3. Periyot: 41-55 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

