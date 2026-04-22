Eurocup: Beşiktaş: 60 JL Bourg: 72
Beşiktaş, Eurocup final serisinin ilk maçında JL Bourg Basket'e 72-60 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Maçta Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu Anthony Brown oldu.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Miguel Angel Perez, Milos Koljensic, Alberto Baena
Beşiktaş: Anthony Brown 14, Jonah Mathews 9, Ante Zizic 13, Conor Morgan 6, Berk Uğurlu 2, Devon Dotson 6, Yiğit Arslan, Brynton Lemar 6, Matt Thomas 4, Sertaç Şanlı, Vitto Brown
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
JL Bourg Basket: Adam Mokoka 14, Both Gach 9, Darius McGhee 6, Ricardo Erik Lindo Martinez Jr. 2, Kevin Kokila 5, Assemian Moulare 13, William McDowell-White 2, Trevon Mitchell 11, Tajuan Agee 10
Başantrenör: Fred Fauthoux
1. Periyot: 10-18
Devre: 26-35
3. Periyot: 41-55 - İSTANBUL