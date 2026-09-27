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Beşiktaş eski yöneticisi Metin Keçeli, Tüpraş Stadyumu'nda dualarla anıldı

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Beşiktaş eski yöneticisi Metin Keçeli, Tüpraş Stadyumu'nda dualarla anıldı
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Beşiktaş'ta eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi Metin Keçeli, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından Keçeli'nin cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vefat eden eski Beşiktaş yönetim kurulu ve divan Kurulu üyesi Metin Keçeli için Tüpraş Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Beşiktaş'ta geçmiş dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve divan kurulu üyeliği yapan iş insanı Metin Keçeli için Tüpraş Stadyumu'nda Tarihi Kapı girişinde bir tören düzenlendi.

Törene; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basın Sözcüsü ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Bürokrasi ve İş İnsanları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Aydın, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, divan ve kongre üyeleri, eski futbolcular ile Keçeli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Başkan Serdal Adalı, merhum Metin Keçeli için düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2010 yılında, Beşiktaşımıza yönetici olarak hizmet etme şansını buldum. Daha bu kapıdan içeri girer girmez yanımda Metin Keçeli abimizi gördüm. Bugün sahip olduğum anılarda, tecrübelerde, Beşiktaş'a ettiğimiz hizmetlerde, sahip olduğum Beşiktaş terbiyesinde. Kulübümüzün çatısı altında ne gördüysem ne edindiysem tamamında Metin abimizin imzası vardı. Ben bu imzayı, Metin abinin hatırasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Beşiktaş'ın şehidi Şan Öktem büyüğümüzü kaybettiğimiz kazada yaralanan, Beşiktaş için canını ortaya koyan, Onursal Başkanımız Süleyman Seba ve Yıldırım Demirören başkanımızın döneminde Beşiktaş'ımıza yönetici olarak büyük hizmetler veren, 2023 yılında girdiğimiz seçim ve sonrasında da bana yol arkadaşı olma şerefini yaşatan Metin Keçeli abimin dostluğunu, hatıralarını, Beşiktaşlılığını çok özleyeceğim. Kendisini ve Beşiktaş'a verdiği hizmetleri daima saygıyla, minnetle, özlemle anacağız. Metin Keçeli ağabeyime Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Metin Keçeli için Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Merhum Keçeli'nin cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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