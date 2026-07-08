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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederken, Ersin 151 maçta forma giydi.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi'nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz. Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu'na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ersin, 2019-2020 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda toplam 151 kez sırtına geçirdi. Bu süreçte filelerinde 182 gol gören Ersin Destanoğlu, 47 maçta ise rakiplere gol izni vermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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