Beşiktaş, Ernest Muci'yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Ernest Muci'yi resmen açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:30'da İstanbul'a gelecek.

11 GOLE KATKI VERDİ

Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez giydi.