Beşiktaş, Ernest Muci'yi kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Ernest Muci'yi resmen açıkladı.
3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:30'da İstanbul'a gelecek.
11 GOLE KATKI VERDİ
Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez giydi.