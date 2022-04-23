Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, ligin 23. haftasında konuk edeceği Beykoz Belediyespor karşısında şampiyonluğu garantilemek için galibiyet arayacak.

Siyah-beyazlı takım, yarın saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.

Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.

16. şampiyonluk için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.

Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.

2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.

Şampiyonluklar

Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle