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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü turunda Sassari ile eşleşti

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü turunda İtalya temsilcisi Raimond Sassari ile eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda siyah-beyazlılar ilk maçı İstanbul'da 21 veya 22 Kasım'da, rövanşı İtalya'da 28 veya 29 Kasım'da yapacak.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü turunda İtalya temsilcisi Raimond Sassari ile eşleşti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre EHF Avrupa Kupası'nda üçüncü tur eşleşmelerinin kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın rakibi İtalya'dan Raimond Sassari takımı oldu.

EHF Avrupa Kupası'nda üçüncü tur müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçı İstanbul'da 21 veya 22 Kasım'da, rövanş karşılaşmasını İtalya'da 28 veya 29 Kasım'da yapacak.

Kaynak: AA
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