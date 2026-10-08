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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de yarın Baskonia deplasmanına çıkacak

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında yarın İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak. Buesa Arena'daki maç TSİ 21.30'da; iki takım da ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı, Baskonia 2013'teki iki maçı da kazandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasını 1'er galibiyet, 2'şer yenilgiyle tamamladı.

İki ekip, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, 2013'te oynanan 2 maçta da salondan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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