Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile Sözleşme Uzattı
Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Alimpijevic'in kulübe katıldığı günden bu yana önemli başarılar elde edileceği vurgulandı.
Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale çıkan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL