Beşiktaş, Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı Beşiktaş, alt yapıdan yetişen kalecisi Emre Bilgin ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, alt yapıdan yetişen kalecisi Emre Bilgin ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" denildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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