KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Beşiktaş, yeni sezon transferleri kapsamında Malili futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralanması için Atalanta ile görüşmelere başladığını duyurdu. Toure, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.
Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterien El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.