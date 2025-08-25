KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon transferleri kapsamında Malili futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralanması için Atalanta ile görüşmelere başladığını duyurdu. Toure, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

İSTANBUL'A GELİYOR

Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterien El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Güncel Habere göre artık Japonya Türklere vize vermiyormuş. Ne oldu acaba yine türkler istenmiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bir UÇAK daha transfer oldu yani?..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı babasına verdiği sözü tuttu! İşte kazandığı okul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.