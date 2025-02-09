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Beşiktaş, Ekvadorlu Genç Futbolcu Keny Arroyo'yu Karşıladı

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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç oyuncu, taraftarlarıyla buluştu ve sağlık kontrollerinin ardından 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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