Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda PAOK'u 30-25 Yendi
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup ederek avantaj sağladı. İlk yarıyı 17-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, rövanş maçını 22 Kasım'da Selanik'te oynayacak.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.
Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor