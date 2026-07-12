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Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda göreve gelen Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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