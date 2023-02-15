Dünya devleri, Beşiktaş'ın rakibi olacak! Turnuvanın tüm geliri depremzedelere gidecek

Beşiktaş, Türkiye'yi vuran depremin yaralarını sarmak için yaz aylarında dünyanın dev kulüpleriyle hazırlık turnuvası düzenleme kararı aldı. Siyah-beyazlıların turnuva için Bayern Münih, Inter ve Manchester United gibi ekiplerle temas kurma kararı aldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğarken, etkilenen bölgeler için düzenlenen yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, yaz aylarında yeni bir hamle için kolları sıvadı.

DÜNYA DEVLERİYLE TURNUVA

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere dünya devleriyle yaz aylarında bir turnuva düzenleyecek.

TEMAS KURULACAK

Bu doğrultuda Almanya'dan Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Valencia, İtalya'dan İnter, İngiltere'den; Tottenham ve Manchester United'la temas kurulma kararı alındığı bildirildi.