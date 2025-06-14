Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıya kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
- Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri katıldı.
Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor