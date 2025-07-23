Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Görevinden Ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk'ün görevden ayrıldığını açıkladı. Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını devralacak.
Beşiktaş Kulübü, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır. Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca divan başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan divan başkanlık kurulu ikinci başkanımız Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını üstlenmiştir." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor