Beşiktaş, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takıma, sakatlığını atlatarak Cengiz Ünder de katıldı.
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların, taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor