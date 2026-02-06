Haberler

Devis Vasquez, Beşiktaş'ta

Devis Vasquez, Beşiktaş'ta
Güncelleme:
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaştığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Devis Vasquez. Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

