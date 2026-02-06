Devis Vasquez, Beşiktaş'ta
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaştığını açıkladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Devis Vasquez. Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor