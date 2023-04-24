Beşiktaş derbisine Galatasaray taraftarları alınmayacak
Spor Haberleri
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. 30 Nisan'da oynanacak derbide sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde yer alamayacak.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçı öncesi İstanbul İl Güvenlik Kurulu, taraftar kararını açıkladı.
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş- Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede tribünde yerini alamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri de 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek. Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
- VIP 100: 7.500 TL
- VIP 101-126: 6.250 TL
- 1. Kategori: 2.500 TL
- 2. Kategori: 2.350 TL
- 3. Kategori: 1.900 TL
- 4. Kategori: 1.650 TL
- 5. Kategori: 1.500 TL
- Kapalı Üst: 1.400 TL
- 6. Kategori: 1.250 TL
- 7. Kategori: 475 TL
- 8. Kategori: 450 TL