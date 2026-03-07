Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, derbide konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

52. dakikada sol çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın Sane ile girdiği ikili pozisyon sonrası VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Galatasaraylı oyuncuyu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

69. dakikada Agbadou'nun sağ çizgiden içeri çevirdiği topta Orkun'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Orkun'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Osimhen'in ara pasında Barış Alper'in kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

86. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Ndidi'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

90+9. dakikada Yunus'un sağdan ortasında arka direğe koşan Osimhen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 72), Kristjan Asllani (Mustafa Hekimoğlu dk. 72), Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Jota Silva

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Yunus Akgün dk. 90+3), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina (Wilfried Singo dk. 82), Lucas Torriera (Kaan Ayhan dk. 90+3), Gabriel Sara (Sacha Boey dk. 67), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Victor Osimhen (dk. 39) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Leroy Sane (dk. 62) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Amir Murillo, Junior Olaitan, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş) Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı