Beşiktaş, Derbide Değişiklik Yapmadan Galatasaray Karşısında

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u mağlup ettikleri kadroyu bozmayarak Galatasaray derbisinde aynı 11 ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynadığı ve 3-1 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Abraham 11'de başladı

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan ve derbide oynamama ihtimali bulunan Tammy Abraham, 11'de sahaya çıktı. Hafta boyunca tedavisine devam edilen ve dün gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalışan Abraham, Galatasaray karşısında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Jonas Svensson'un yanı sıra yeni transferlerden Taylan Bulut ve son haftalarda performansıyla dikkat çeken Devrim Şahin de kadroda yer almadı.

Kartal'da 8 oyuncu derbide siftah yaptı

Siyah-beyazlılarda sezon başında transfer edilen 8 oyuncu, Galatasaray karşısında ilk kez bir derbi müsabakasında forma giyecek. Siyah-beyazlılarda; David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder ve Jota Silva ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş derbiye; Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda; Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu ise maça yedek kulübesinde başladı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Tüpraş Stadyumu'nda toplanan ve 30 otobüs ile RAMS Park'a gelen siyah-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. - İSTANBUL