Beşiktaş Derbi İçin Ülker Stadyumu'na Geldi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na ulaştı. Siyah-beyazlılar, derbi öncesi son hazırlıklarını tamamladı ve stada yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.
- Beşiktaş, derbi için Ülker Stadyumu'na geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor