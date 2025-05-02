Beşiktaş Derbi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarla derbiye hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başladıkları idmanı taktiksel çalışmayla tamamladığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.