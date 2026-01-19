Beşiktaş: "Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır."
Beşiktaş: "Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır.
Beşiktaş : " Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor