Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu.

DEMİR EGE TIKNAZ BRAGA'DA

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklama ile milli oyuncunun Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirerek, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Portekiz temsilcisi, Demir Ege'yi 7 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ile kadrosuna kattı. Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5.5 yıllığına imza atacak.

PORTEKİZ'E KİRALANMIŞTI

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha, 2024-2025 sezonunda Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralandı. Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a geri dönen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.