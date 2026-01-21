Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.
- Demir Ege Tıknaz, 2024-2025 sezonunda Portekiz Ligi takımı Rio Ave'ye kiralandı ve burada 33 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.
- Demir Ege Tıknaz, bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu.
DEMİR EGE TIKNAZ BRAGA'DA
Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklama ile milli oyuncunun Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirerek, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verdi.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Portekiz temsilcisi, Demir Ege'yi 7 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ile kadrosuna kattı. Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5.5 yıllığına imza atacak.
PORTEKİZ'E KİRALANMIŞTI
Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha, 2024-2025 sezonunda Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralandı. Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
SEZON PERFORMANSI
Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a geri dönen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.