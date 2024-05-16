Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı.