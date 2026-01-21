Haberler

Beşiktaşlı oyuncu Demir Ege Tıknaz, Braga'ya transfer oldu

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'in Braga ekibine 7 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı. Anlaşmada ek olarak 500.000 Euro'luk bonus ve sonraki transferlerden elde edilecek bedellerin bir kısmı da yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Euro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzme 20'si ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

