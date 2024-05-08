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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takımın bir kısmı yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda dünkü MKE Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular idmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Mayıs'ta devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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