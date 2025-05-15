Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı deplasman maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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