Beşiktaş Corendon Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
61. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada ceza alanı sağ çaprazda Ogundu'nun pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
80. dakikada Ümit Akdağ'ın kaleciye geri pasında araya giren Rafa Silva'nın şutu yandan autta çıktı.
82. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada altıpas üzerinde Rafa Silva'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Samet Çiçek
Corendo Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 29), Makouta (İzzet Çelik dk. 67), Mastro, Yusuf Özdemir (Fatih Aksoy dk. 88), İbrahim Kaya, Hwang (Güven Yalçın dk. 67), Ogundu (Efecan Karaca dk. 88)
Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, Arda Usluoğlu, Janvier, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Demir Ege Tıknaz dk. 74), Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Joao Mario dk. 74), Ernest Muçi (Toure dk. 57), Rafa Silva, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: İbrahim Kaya (dk. 45+5 pen.), Güven Yalçın (dk. 76) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Djalo, Uduokhai (Beşiktaş), Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor) - ANTALYA