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Beşiktaş, Club Brugge'u ağırladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge'u ağırladı. Karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadroda 7 değişiklik yaptı. Tribünler ise boş kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk etti. Beşiktaş Park'ta 20.45'te başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc düdük çaldı. Smajc'ın yardımcılıklarını ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Samsunspor mücadelesinin 11'inde 7 değişikliğe giderek Club Brugge maçında takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Mert Günok, Rosier, Masuaku, Necip Uysal, Hadziahmetovic, Gedson ve Muelaka'nın yerine Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Rebic ve Aboubakar'ı 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Çalımbay, savunma hattını; Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley ve Zaynutdinov'dan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Chamberlain'i sahaya süren Rıza Çalımbay; hücum hattının sağında Cenk Tosun, solunda Rebic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

SAVUNMADA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cezalı ve sakat oyuncuların çokluğunda kadroda büyük değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Samsunspor maçında 11'de görev yapan Rosier ve Masuaku'nun sakatlıkları ile Necip Uysal'ın da cezalı olması nedeniyle savunmada 3 zorunlu değişikliğe gitti. Çalımbay bu üç ismin yerine savunmada Tayfur Bingöl, Onur Bulut ve Zaynutdinov'a forma verdi.

ONUR BULUT BU KEZ STOPER

Beşiktaş'ta Onur Bulut, Club Brugge mücadelesinde savunmanın ortasında görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut,  geldiğinden  beri farklı mevkilerde görev yapmaya devam etti. Sağ bek ve sağ açık olarak birçok maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, Masuaku'nun sakatlık yaşadığı dönemde bir süre sol bek olarak da görev yapmıştı. Onur Bulut, savunmanın merkezindeki isimlerin sakatlık ve cezası nedeniyle bu maçta ise stoperde görev aldı.

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda oynanan Bogo / Glimt maçında 11'de görev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, Başakşehir ve iç sahada oynanan Bodo Glimt maçlarında sakatlıkları ve rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti. Deplasmanda oynanan Samsunspor maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli golcü, 5 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı.

ZAYNUTDİNOV MASKEYLE GÖREV YAPTI

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Club Brugge maçında maskeyle görev aldı. Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile oynanan iç saha maçında Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru kırılmıştı. Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Zaynutdinov, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Kazak futbolcu, maçta maskeyle görev yaptı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Club Brugge'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Öte yandan Club Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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