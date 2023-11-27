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Beşiktaş, Club Brugge maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.