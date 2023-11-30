UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge'e 5-0 yenildi. Club Brugge'un gollerini Nielsen, Thiago, Onyedika ve Skov Olsen attı.

Beşiktaş, Club Brugge karşısında farklı mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Onur Bulut'un hatalı pasında Balanta araya girerek topun sahibi oldu ve pasını Thiago'ya katardı. Ceza sahası içinden Thiago'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

51. dakikada sol taraftan Skoras'ın yerden içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyedika'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

69. dakikada savunmadan atılan uzun pasla Skoras, Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topa sahip oldu. Topla ceza sahasına giren Skoras'ın kale önüne aktardığı pasta Skov Olsen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl (Aytuğ Kömeç dk. 85), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Hadziahmetovic dk. 56), Salih Uçan (Gedson Fernandes dk. 56), Chamberlain, Cenk Tosun (Semih Kılıçsoy dk. 64), Rebic (Muleka dk. 46), Aboubakar

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu, Serkan Terzi

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen (Nusa dk. 60), Nielsen (Skoras dk. 46), de Cuyper (Meijer dk. 74), Thiago (Jutgla dk. 59), Zinckernagel (Balanta dk. 46)

Yedekler: Jackers, Ordonez, Buchanan, Homma

Teknik Direktör: Ronny Deila

Goller: Nielsen (dk. 4), Thiago (dk. 14 ve 46), Onyedika (dk. 51), Skov Olsen (dk. 69) (Club Brugge)

Sarı kartlar: Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (Beşiktaş) - İSTANBUL